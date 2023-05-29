Экс-министр безопасности ДНР Пинчук объяснил, почему Россия не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук полковник запаса Андрей Пинчук рассказал, почему Россия до сих пор не нанесла ударов по центрам принятия решений в Киеве, и не может этого сделать.

Фото: РИА Новости

Полковник объяснил, что если ВС РФ ударят по центрам принятия решений в украинской столице, пострадают только гражданские объекты, в то время как с хорошо укреплёнными бункерами, в которых прячутся чиновники и командование, ничего не случится.

"На Банковской стоят новейшие системы ПВО и Запад продолжает их поставлять. <…> Там и бункеры, системы жизнеобеспечения. <…> А они уже сейчас сидят в этих бункерах, а если мы ракетами начнем бить, то уничтожим гражданские объекты", — сказал Пинчук, которого цитирует агентство URA. RU.

По мнению бывшего министра, что-то сделать с киевскими центрами принятия решений, не нанеся ущерба мирными гражданам, могут только партизаны и диверсанты.

А мстить, используя для этого ракетные удары, Россия не будет, уверен Пинчук. Он напомнил, что мстят только террористы, а РФ к ним не относится. Кроме того, ракетные удары возмездия никак не будут способствовать решению задач на поле боя, добавил экс-министр.