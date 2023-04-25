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Полковник ДНР Пинчук: наступление ВСУ будет опасно для России, но у Киева есть проблемы

1:01
Силовые структуры

Обещанное Киевом контрнаступление ВСУ станет серьёзным испытанием для российских войск, заявил бывший министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.

Полковник ДНР Пинчук: наступление ВСУ будет опасно для России, но у Киева есть проблемы

По его словам, украинское командование провело хорошую подготовку, и сейчас ударить по ВС РФ могут более 10 наступательных бригад, состоящих из подразделений с боевым опытом.

"По моим данным, наступательных бригад насчитывается 11, плюс, обстрелянные подразделения, которые сейчас собраны в качестве ударных кулаков на Бахмутском, Запорожском и Херсонском направлениях", — пояснил Пинчук в интервью изданию URA.RU.

У ВСУ достаточно ресурсов для атаки, заверил полковник, но Киев пока не решил две важные проблемы. Для успешного наступления необходимо контролировать небо и обеспечить подавляющее преимущество в количестве солдат, чего пока украинскому командованию добиться не удалось.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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