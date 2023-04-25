Полковник ДНР Пинчук: наступление ВСУ будет опасно для России, но у Киева есть проблемы

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обещанное Киевом контрнаступление ВСУ станет серьёзным испытанием для российских войск, заявил бывший министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.

По его словам, украинское командование провело хорошую подготовку, и сейчас ударить по ВС РФ могут более 10 наступательных бригад, состоящих из подразделений с боевым опытом.

"По моим данным, наступательных бригад насчитывается 11, плюс, обстрелянные подразделения, которые сейчас собраны в качестве ударных кулаков на Бахмутском, Запорожском и Херсонском направлениях", — пояснил Пинчук в интервью изданию URA.RU.

У ВСУ достаточно ресурсов для атаки, заверил полковник, но Киев пока не решил две важные проблемы. Для успешного наступления необходимо контролировать небо и обеспечить подавляющее преимущество в количестве солдат, чего пока украинскому командованию добиться не удалось.

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