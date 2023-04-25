Обещанное Киевом контрнаступление ВСУ станет серьёзным испытанием для российских войск, заявил бывший министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.
По его словам, украинское командование провело хорошую подготовку, и сейчас ударить по ВС РФ могут более 10 наступательных бригад, состоящих из подразделений с боевым опытом.
"По моим данным, наступательных бригад насчитывается 11, плюс, обстрелянные подразделения, которые сейчас собраны в качестве ударных кулаков на Бахмутском, Запорожском и Херсонском направлениях", — пояснил Пинчук в интервью изданию URA.RU.
У ВСУ достаточно ресурсов для атаки, заверил полковник, но Киев пока не решил две важные проблемы. Для успешного наступления необходимо контролировать небо и обеспечить подавляющее преимущество в количестве солдат, чего пока украинскому командованию добиться не удалось.
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