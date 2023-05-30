За военными объектами на Украине будет следить новый российский спутник "Космос-2569". По данным источника, он сможет проводить разведку до двух раз в сутки.
Речь идёт о радиолокационном методе работы.
"Выведенный на орбиту в субботу новый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" будет применяться для разведки украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки", — пояснил источник РИА Новости.
Спутник будет снимать украинские стратегически важные военные объекты в радиолокационном диапазоне в "шаг" один метр. Качество разведданных не зависит от метеоусловий в конкретное время над страной. "Космос-2569" способен отследить ротацию живой силы ВСУ, техники и прочие перемещения украинских боевиков.
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