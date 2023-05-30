Украинские ресурсы сообщают о четвёртой волне мощных взрывов в столице Незалежной Киеве. Так, по их данным, над городом работает ПВО, но обломки ракет повредили частный дом и автомобили.
Взрывы слышны во всех районах города.
"В Дарницком районе Киева горит частный дом — на него упали горящие обломки, — передаёт "Украина.ру" со ссылкой на мониторинговые группы Незалежной. — В Подольском районе Киева что-то случилось — туда направлены все экстренные службы".
Кроме того, в пабликах сообщается о мощных "прилётах" в Харьковской области.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.