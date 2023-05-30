Губернатор Воробьёв: в Московской области работает ПВО

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 30 мая, жители некоторых районов Московской области слышали звуки взрывов — это работают комплексы противовоздушной обороны.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв. Он отметил, что на подлёте к Москве сбиты несколько беспилотных аппаратов.

"Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает ПВО", — в частности, сказал глава региона.

Губернатор Подмосковья попросил граждан сохранять спокойствие: на месте работают экстренные службы.

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