Сегодня, 30 мая, жители некоторых районов Московской области слышали звуки взрывов — это работают комплексы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв. Он отметил, что на подлёте к Москве сбиты несколько беспилотных аппаратов.
"Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает ПВО", — в частности, сказал глава региона.
Губернатор Подмосковья попросил граждан сохранять спокойствие: на месте работают экстренные службы.
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