РБК: генерал Картаполов назвал причину атаки дронов на Москву

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия — очень большая страна, поэтому противнику довольно просто найти лазейку, через которую сможет пролететь беспилотник и обойти районы расположения средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов, комментируя атаку дронов на Москву.

Фото: Правда.Ру

Он призывает провести тщательный проанализировать произошедшее и выработать необходимые меры противодействия. Генерал подчеркнул, что военные делают всё необходимое: беспилотникам не удалось поразить ни военные, ни государственные объекты.

"Это информационная акция по большей части. Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут всё это дело мусолить. Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население", — сказал депутат в беседе с РБК.