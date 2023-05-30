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РБК: генерал Картаполов назвал причину атаки дронов на Москву

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Силовые структуры

Россия — очень большая страна, поэтому противнику довольно просто найти лазейку, через которую сможет пролететь беспилотник и обойти районы расположения средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов, комментируя атаку дронов на Москву.

РБК: генерал Картаполов назвал причину атаки дронов на Москву
Фото: Правда.Ру

Он призывает провести тщательный проанализировать произошедшее и выработать необходимые меры противодействия. Генерал подчеркнул, что военные делают всё необходимое: беспилотникам не удалось поразить ни военные, ни государственные объекты.

"Это информационная акция по большей части. Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут всё это дело мусолить. Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население", — сказал депутат в беседе с РБК.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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