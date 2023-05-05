РБК: генерал Картаполов предложил способы борьбы с атаками беспилотников ВСУ

Два беспилотника атаковали Кремль, один из которых взорвался и упал на крышу Сенатского дворца. Замглавы комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин подчеркнул, что дроны летают на низкой высоте, поэтому их довольно сложно сбить системами противовоздушной обороны (ПВО). Однако аппараты, которые долетели до Кремля, были запущены не с Украины, считает он.

Фото: www.vestnik. az/news/important/169664.html

Глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов убеждён, что необходимо создать горячую линию, с помощью которой очевидцы смогли бы сообщать о замеченных БПЛА.

"Пусть лучше будут в том числе ложные сообщения, чем беспилотники пропустят, как это случилось", — отметил депутат в беседе с РБК.

Также собственникам важных объектов следует позаботиться о безопасности своей территории с помощью средств радиоэлектронной борьбы, указал генерал. Швыткин добавил, что местное население могло бы помочь в охране границ на добровольной основе.

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