Дугин: с атакой БПЛА на Москву начался следующий этап спецоперации

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если в ранее в российском обществе не хватало ответственного и системного подхода к спецоперации ВС РФ на Украине, теперь ситуация изменится, заявил российский философ Александр Дугин.

Фото: wikimedia.com

"То, что враг попытается атаковать Рублёвку, было очевидно. Рублёвка такая же прифронтовая территория, как Донбасс или Белгородчина", — заверил он.

Теперь окончательно стало понятно, что на территории России больше нет "неприкосновенных островов абсолютного благоденствия", отметил философ.

"В целом начался следующий этап СВО", — подчеркнул Дугин.

Новый этап, по его словам, изменит сознание и мироощущение россиян.

Ранее Telegram-каналы показали видеокадры уничтожения дрона-камикадзе в небе над элитным посёлком в Подмосковье.