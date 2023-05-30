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Дугин: с атакой БПЛА на Москву начался следующий этап спецоперации

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Силовые структуры

Если в ранее в российском обществе не хватало ответственного и системного подхода к спецоперации ВС РФ на Украине, теперь ситуация изменится, заявил российский философ Александр Дугин.

Дугин: с атакой БПЛА на Москву начался следующий этап спецоперации
Фото: wikimedia.com

"То, что враг попытается атаковать Рублёвку, было очевидно. Рублёвка такая же прифронтовая территория, как Донбасс или Белгородчина", — заверил он.

Теперь окончательно стало понятно, что на территории России больше нет "неприкосновенных островов абсолютного благоденствия", отметил философ.

"В целом начался следующий этап СВО", — подчеркнул Дугин.

Новый этап, по его словам, изменит сознание и мироощущение россиян.

Ранее Telegram-каналы показали видеокадры уничтожения дрона-камикадзе в небе над элитным посёлком в Подмосковье.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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