Если в ранее в российском обществе не хватало ответственного и системного подхода к спецоперации ВС РФ на Украине, теперь ситуация изменится, заявил российский философ Александр Дугин.
"То, что враг попытается атаковать Рублёвку, было очевидно. Рублёвка такая же прифронтовая территория, как Донбасс или Белгородчина", — заверил он.
Теперь окончательно стало понятно, что на территории России больше нет "неприкосновенных островов абсолютного благоденствия", отметил философ.
"В целом начался следующий этап СВО", — подчеркнул Дугин.
Новый этап, по его словам, изменит сознание и мироощущение россиян.
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