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МК: Шурыгин спрогнозировал новые террористические атаки ВС Украины на города на территории России

1:06
Силовые структуры

30 мая несколько украинских беспилотных летательных аппаратов атаковали Москву, при этом некоторые из них достигли жилых домов. Военный эксперт Владислав Шурыгин поделился с журналистами издания "МК" своими размышлениями о причинах данных действий со стороны ВСУ.

МК: Шурыгин спрогнозировал новые террористические атаки ВС Украины на города на территории России
Фото: Агентство "Москва"

Он предположил, что вражеские дроны были запущены с территории России. Это свидетельствует о продолжающихся действиях украинской разведывательно-диверсионной сети внутри РФ.

Шурыгин считает, что вряд ли беспилотники летели для атаки на Кремль. Их целью была Москва. Частично задачу ВСУ смогли выполнить.

"Все военные успехи Украины за последние полгода — это исключительно террористические удары для устрашения населения России", — отметил Шурыгин.

Эксперт считает, что Киев будет атаковать любые объекты на территории России, до которых сможет дотянуться. Сегодняшняя задача ВСУ заключается в запугивании мирных жителей, а не в непосредственном уничтожении отдельных военных объектов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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