Коротченко призвал ударить тактическим ядерным оружием по группировкам ВСУ в ответа на атаку БПЛА на Москву

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил, что Москву массово атаковали беспилотники рано утром. Количество БПЛА доходит до 32, точная цифра на данный момент не озвучена.

Фото: YouTube

Главный редактор журнала "Национальная оборона", полковник в отставке Игорь Коротченко задаётся риторическим вопросом:

"Удар по лидерам незалежной политической гопоты в Киеве будет? Это террористическое *** надо уничтожать!"

Он отметил, что удары беспилотников ВСУ по столице Российской федерации — это новая реальность. Также Коротченко призывает ВС РФ наносить удары по группировкам противника тактическим ядерным оружием.