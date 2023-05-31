Снайпер группировки "Юг" рассказал о странном поведении украинских боевиков — выглядит очень отчаянно

Российские военные всё чаще замечают очень странное поведение украинских боевиков, рассказал снайпер группировки ВС РФ "Юг".

Фото: russian.rt.com

По словам российского снайпера, складывается впечатление, что у украинских боевиков отсутствует чувство самосохранения.

"Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шёл. Это выглядело очень отчаянно", — рассказал снайпер РИА Новости.

Боец предположил, что российские военные допускают вариант, что ВСУ могут что-то принимать, например, запрещённые препараты.