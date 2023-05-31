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Снайпер группировки "Юг" рассказал о странном поведении украинских боевиков — выглядит очень отчаянно

Силовые структуры

Российские военные всё чаще замечают очень странное поведение украинских боевиков, рассказал снайпер группировки ВС РФ "Юг".

Снайпер группировки "Юг" рассказал о странном поведении украинских боевиков — выглядит очень отчаянно
Фото: russian.rt.com

По словам российского снайпера, складывается впечатление, что у украинских боевиков отсутствует чувство самосохранения.

"Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шёл. Это выглядело очень отчаянно", — рассказал снайпер РИА Новости.

Боец предположил, что российские военные допускают вариант, что ВСУ могут что-то принимать, например, запрещённые препараты.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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