Российские военные всё чаще замечают очень странное поведение украинских боевиков, рассказал снайпер группировки ВС РФ "Юг".
По словам российского снайпера, складывается впечатление, что у украинских боевиков отсутствует чувство самосохранения.
"Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шёл. Это выглядело очень отчаянно", — рассказал снайпер РИА Новости.
Боец предположил, что российские военные допускают вариант, что ВСУ могут что-то принимать, например, запрещённые препараты.
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