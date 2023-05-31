Украинские войска испытывают огромную нехватку личного состава, потому на южнодонецком направлении ВС РФ противостоят необученные новобранцы.
Об этом рассказал военнослужащий снайперского подразделения группировки "Юг" в интервью агентству РИА Новости.
"Очень много необученных солдат, которых мы и ловим, очень много ошибок видно с их стороны", — пояснил боец журналистам.
Он добавил, что Киев кидает на это направление большое количество подкреплений, но российские силы продолжают двигаться вперёд.
Ранее военный эксперт объяснил, почему полностью провалилась атака Москвы украинскими ударными дронами.
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