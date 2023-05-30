Военный эксперт: украинские дроны стали "лёгкой мишенью" для ПВО Москвы

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россиянам не стоит опасаться ударных беспилотников ВСУ, потому что небо над российскими городами надёжно закрыто современными противовоздушными системами, заявил Pravda.Ru член президиума организации "Офицеры России", военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк.

Фото: Вадим Савицкий

"Жители российских городов могут чувствовать себя в полной безопасности, потому что из всего того роя — из 32 дронов, которые были запущены, только три достигли целей, остальные были уничтожены, либо по техническим причинам не долетели", — пояснил специалист.

Даже оставшиеся три беспилотника, столкнувшиеся с многоквартирными домами, не взорвались, подчеркнул он.

"Поэтому мы можем говорить о низкой боеспособности этих дронов и о высокой боевой готовности средств нашей ПВО, которые большую часть этих дронов сбили. Наша ПВО работает", — заверил Головатюк.

Невзирая на провальный результат, предположил полковник, Киев будет громко трубить об успехе.

"Естественно, украинские власти сейчас это будут пиарить, показывать на весь мир, кричать, как они обычно делают, что они достигли очередной "перемоги", — уверен уксперт.

Он призвал не обращать на будущую шумиху внимания и напомнил, что киевский режим ведёт против России и информационную войну.

Ранее в Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника-камикадзе над подмосковной Рублевкой.