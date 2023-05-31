Белгородский губернатор Гладков: Шебекино снова под обстрелом ВСУ. Горят машины, есть пострадавшие

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном массированном обстреле города Шебекино.

Фото: vk.com/gladkov_vv

По его словам, повреждены жилые дома. Предварительно есть пострадавшие.

"По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже", — сообщил глава региона.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление главы области о количестве жертв и пострадавших после массированного удара ВСУ по пункту временного размещения мирных граждан в регионе.