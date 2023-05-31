Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном массированном обстреле города Шебекино.
По его словам, повреждены жилые дома. Предварительно есть пострадавшие.
"По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже", — сообщил глава региона.
Ранее Pravda. Ru цитировала заявление главы области о количестве жертв и пострадавших после массированного удара ВСУ по пункту временного размещения мирных граждан в регионе.
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