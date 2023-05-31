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Дандыкин оценил удар по бункеру ГУР в Киеве: "хлопцы" ликвидированы

1:14
Силовые структуры

Российская армия нанесла массированный удар по Украине, в результате чего был поражён штаб Главного управления разведки (ГУР). Военные аналитики убеждены, что основной целью этой атаки были подземные бункеры, где скрывались представители разведслужбы ВСУ.

Дандыкин оценил удар по бункеру ГУР в Киеве: "хлопцы" ликвидированы
Фото: mil.ru

Сразу после этого Москву атаковали украинские беспилотники, что доказывает: удары ВКС РФ оказались точными и болезненными для Киева, отметил эксперт Василий Дандыкин.

"Думаю, что эти наши удары по центрам принятия решений — очень важный момент. И самое главное — они наносились не только там, где здания стоят. Судя по всему, эти хлопцы сидели в бункерах и удары пришлись в том числе и по ним", — указал он в беседе с "Известиями".

Дандыкин полагает, что удар по штабу ГУР был нанесён гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Однако основные центры принятия решений размещены в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, а на Украине находятся исполнители приказов.

"Думаю, что удары будут продолжаться и завтра, и послезавтра. И это правильное решение, потому что они понимают только одно — силу", — сделал вывод эксперт.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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