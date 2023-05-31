Дандыкин оценил удар по бункеру ГУР в Киеве: "хлопцы" ликвидированы

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия нанесла массированный удар по Украине, в результате чего был поражён штаб Главного управления разведки (ГУР). Военные аналитики убеждены, что основной целью этой атаки были подземные бункеры, где скрывались представители разведслужбы ВСУ.

Фото: mil.ru

Сразу после этого Москву атаковали украинские беспилотники, что доказывает: удары ВКС РФ оказались точными и болезненными для Киева, отметил эксперт Василий Дандыкин.

"Думаю, что эти наши удары по центрам принятия решений — очень важный момент. И самое главное — они наносились не только там, где здания стоят. Судя по всему, эти хлопцы сидели в бункерах и удары пришлись в том числе и по ним", — указал он в беседе с "Известиями".

Дандыкин полагает, что удар по штабу ГУР был нанесён гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Однако основные центры принятия решений размещены в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, а на Украине находятся исполнители приказов.

"Думаю, что удары будут продолжаться и завтра, и послезавтра. И это правильное решение, потому что они понимают только одно — силу", — сделал вывод эксперт.