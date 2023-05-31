Танкист армии России "Абдула" рассказал, как спас отделение пехоты во время боя

Командир российского танка Т-72 с позывным "Абдула" во время боя в ДНР спас из-под обстрела раненых пехотинцев ВС РФ.

Фото: Вадим Савицкий

Он рассказал, что экипаж боевой машины выполнял боевую задачу, ведя обстрел позиций ВСУ. После этого они отправились искать танк напарника и возвращались через позиции российской пехоты.

"Увидели, что половина пехоты уже лежит. Мы к ним подъехали, прикрыли корпусом", — цитирует агентство URA.RU бойца.

Экипаж Т-72 после этого отстрелял по националистам остатки боекомплекта и начал принимать раненых.

"Я же не могу бросить своих пацанов. Те, кто были ещё здоровыми, помогли раненых закинуть", — отметил "Абдула".

Потом танк выдвинулся на базу, где раненым оказали медицинскую помощь и доставили в госпиталь. Если бы ребят не вытащили, они были бы обречены, подытожил командир боевой машины.

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