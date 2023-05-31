Чеченские подразделения поставили цель освободить Кривой Рог

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чеченские подразделения "Ахмат" и "Север-Ахмат" поставили цель освободить украинский город Кривой Рог.

Фото: kavkaz-uzel.eu

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Надо взять Кривой Рог, потому что это равносильно взятию Киева. Там находятся именно те, которые нам нужны", — отметили командиры подразделений.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал наступление чеченских военных подразделений на Марьинском направлении. Спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат" Министерства обороны РФ под командованием генерал-майора Апты Алаудинова готовятся к штурму.

Кадыров подчеркнул, что приказы о наступлении получили и другие подразделения "Ахмат", находящиеся на участках линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

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