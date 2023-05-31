МК: ракета "Калибр" уничтожила в порту Одессы десантный корабль — носитель надводных беспилотников

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уничтожение фактически последнего десантного корабля ВМС Украины "Юрий Олефиренко" ракетным ударом в порту Одессы можно считать большим успехом для российской армии и большой потерей для ВСУ. Об этом заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга Владимир Гундаров в беседе с "МК".

Фото: https://t.me/RtrDonetsk/17890

Аналитик пояснил, что это бывший еще советский средний десантный корабль Черноморского флота, построенный в 70-х годах прошлого века в Польше. Он отошёл Украине в 1994 году.

В ходе учений в 2010 году он уже однажды горел, погибли несколько матросов. Сам корабль морякам удалось спасти, но теперь ему не повезло окончательно, добавил собеседник издания.

"Для нас — это (уничтожение корабля - прим. ред.) большая удача. По некоторым сведениям и косвенным данным, бывший "Кировоград" мог быть приспособлен к транспортировке автономных безэкипажных надводных катеров полупогруженного типа. Проще говоря, тех самых морских дронов, которые угрожали нашим кораблям в Чёрном море, в том числе в Севастополе", - добавил эксперт.

Если атаки морских беспилотников пусть даже на какое-то время прекратятся, это и будет служить доказательством правильного выбора цели для российских ракет "Калибр", заключил Гундаров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.