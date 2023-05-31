Безсонов раскрыл подробности уничтожения последнего десантного корабля Украины в порту Одессы

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Одессе проходят повальные обыски у жителей города. Служба безопасности Украины (СБУ) ведёт поиск тех, кто мог слить информацию о точном месте стоянки среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко". Об этом сообщает в своём Telegram-канале военный эксперт Даниил Безсонов.

Фото: https://t.me/RtrDonetsk/17890

Ранее вчера об уничтожении корабля российскими военными написал военкор Андрей Руденко. Сегодня это подтвердило Минобороны РФ.

По словам Безсонова, удар был нанесён в ночь на 29-е мая. Порт оцеплен с тех пор и по сегодняшний день. Проверки по всему городу идут беспрецедентные.

Украинское командование очень переживает, что Россия снова ударит уже по двум американским катера: "Прилуки" и "Охрименко", заключил аналитик.

Отметим, "Юрий Олефиренко" был последним боевым кораблём ВМФ Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.