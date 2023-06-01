Минобороны: РСЗО "Смерч" уничтожила украинский штаб в Трудовом в Запорожской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Реактивная система залпового огня "Смерч" Восточного военного округа ВС РФ уничтожила украинский пункт управления в населённом пункте Трудовое в Запорожской области.

Фото: drive2.ru

Об этом сообщил глава пресс-центр группировки "Восток" Олег Чехов.

"Реактивной системой залпового огня "Смерч" нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом", — уточнил он.

Чехов добавил, что тяжёлыми огнемётами "Солнцепек" ликвидированы опорные пункты неприятеля в районе населённых пунктов Степовое и Привольное.

Ранее стало известно, что ВКС РФ нанесли мощный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.