Реактивная система залпового огня "Смерч" Восточного военного округа ВС РФ уничтожила украинский пункт управления в населённом пункте Трудовое в Запорожской области.
Об этом сообщил глава пресс-центр группировки "Восток" Олег Чехов.
"Реактивной системой залпового огня "Смерч" нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом", — уточнил он.
Чехов добавил, что тяжёлыми огнемётами "Солнцепек" ликвидированы опорные пункты неприятеля в районе населённых пунктов Степовое и Привольное.
Ранее стало известно, что ВКС РФ нанесли мощный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.
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