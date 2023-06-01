На линии соприкосновения в Запорожской области фиксируется активизация действий украинской авиации и артиллерии. Об этом проинформировал глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Политик отметил, что интенсивные действия противника наблюдаются с раннего утра.
"Сегодня с самого раннего утра (примерно с 4.30) резко усилилась работа вражеской артиллерии и вертолётной авиации на участке Орехов-Пологи", — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская сторона усиливает оборону возле Северска в Донбассе, дистанционно устанавливая минные заграждения, укрепляя траншеи и блиндажи, а также строя фортификационные сооружения.
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