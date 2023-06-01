Рогов рассказал об активизации ВСУ в Запорожской области

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На линии соприкосновения в Запорожской области фиксируется активизация действий украинской авиации и артиллерии. Об этом проинформировал глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Правда.Ру

Политик отметил, что интенсивные действия противника наблюдаются с раннего утра.

"Сегодня с самого раннего утра (примерно с 4.30) резко усилилась работа вражеской артиллерии и вертолётной авиации на участке Орехов-Пологи", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская сторона усиливает оборону возле Северска в Донбассе, дистанционно устанавливая минные заграждения, укрепляя траншеи и блиндажи, а также строя фортификационные сооружения.