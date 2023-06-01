Политолог Маркелов сообщил о причинах систематических атак ВС Украины на территорию РФ

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Украины пошли на обострение, направив диверсионные группы в Белгородскую область. Политолог Сергей Маркелов в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему это происходит периодически.

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Он отметил, что аналитики, которые консультируют украинский режим, постоянно говорят об одной уникальной особенности России — её способности сплачиваться. На этом фоне коллективный Запад ввёл в специальную военную операцию новый акцент в виде переноса её на территорию РФ. Так он старается разрушить отношения между людьми внутри страны, властью и гражданами.

"И вот в эту точку и делается эта иголка под названием "регулярный системный терроризм”, — отметил Маркелов.

Политолог назвал целями терактов ВСУ на территории России желание Запада разрушить страну изнутри. Этими действия он также старается снизить рейтинги власти и президента.

Маркелов отметил, что пропагандисты, которые обслуживают киевский режим, являются западными. В связи с этим украинские власти практически никогда не берут на себя ответственность при совершении разного рода диверсионных и террористических действий. Происходит "подмена игрока, подмена агента", подчёркивает политолог.