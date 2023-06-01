Жительница Белгородской области Елена Ткач рассказала, что её эвакуировали на бронемашине после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По её словам, один из украинских снарядов прилетел в квартиру соседей. Она добавила, что боевики ВСУ наносили удары по приграничным территориям с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".
"Всю ночь бомбили "Градами", видимо. Эвакуировали нас на бронемашине какой-то. Сейчас всё нормально", — сказала женщина в интервью телеканалу "Звезда".
Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили о сложной обстановке в Шебекинском городском округе. Отмечается, что там продолжаются обстрелы, слышны звуки боя. Как пояснили в ведомстве, российские военные выполняют свою работу, никакого прорыва ВСУ нет.
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