Жительница Белгородской области рассказала об эвакуации на бронемашине после атаки ВСУ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Жительница Белгородской области Елена Ткач рассказала, что её эвакуировали на бронемашине после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: РБК

По её словам, один из украинских снарядов прилетел в квартиру соседей. Она добавила, что боевики ВСУ наносили удары по приграничным территориям с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".

"Всю ночь бомбили "Градами", видимо. Эвакуировали нас на бронемашине какой-то. Сейчас всё нормально", — сказала женщина в интервью телеканалу "Звезда".

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили о сложной обстановке в Шебекинском городском округе. Отмечается, что там продолжаются обстрелы, слышны звуки боя. Как пояснили в ведомстве, российские военные выполняют свою работу, никакого прорыва ВСУ нет.