Путин: управлять Россией несложно, но абсолютно бесполезно

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" сказал, что "управлять Россией несложно, но абсолютно бесполезно".

Фото: РИА Новости

Так он ответил на вопрос одного из детей.

Также на встрече Путин отметил, что "считает Деда Мороза главнее себя".

"Дед Мороз, я думаю, главнее. Потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел. А мы все люди грешные, и нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, стране, — сказал российский лидер, отвечая на вопрос мальчика, считает ли президент России себя главнее Деда Мороза.

Путин подчеркнул, что на этом пути все россияне должны преодолевать трудности, которые неизбежны. Но если не идти по этому сложному пути наверх, то успехов не добиться. Это касается и взрослых, и детей, подытожил глава страны.

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