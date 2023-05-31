Le Point: Макрон заявил, что Владимир Путин разбудил НАТО "ударом тока"

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эмманюэль Макрон заявил, что Владимир Путин, начав СВО, "разбудил" НАТО "ударом тока".

Фото: MK.ru

По его словам, сегодня всеми силами надо помочь Киеву провести эффективное наступление, поскольку "на карту поставлено существование прочного мира".

О выступлении французского лидера в Братиславе пишет Le Point.

Президент Франции подчеркнул, что Запад должен предоставить Украине "надёжные гарантии безопасности". По словам Макрона, это будет предметом обсуждений в ближайшие недели.

Киев сейчас "защищает Европу", а значит, нужно принять меры для её безопасности, отметил глава Пятой республики, но необходимо также выстроить пространство, которое даст возможность "самым мирным образом сосуществовать с РФ".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.