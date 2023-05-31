Эмманюэль Макрон заявил, что Владимир Путин, начав СВО, "разбудил" НАТО "ударом тока".
По его словам, сегодня всеми силами надо помочь Киеву провести эффективное наступление, поскольку "на карту поставлено существование прочного мира".
О выступлении французского лидера в Братиславе пишет Le Point.
Президент Франции подчеркнул, что Запад должен предоставить Украине "надёжные гарантии безопасности". По словам Макрона, это будет предметом обсуждений в ближайшие недели.
Киев сейчас "защищает Европу", а значит, нужно принять меры для её безопасности, отметил глава Пятой республики, но необходимо также выстроить пространство, которое даст возможность "самым мирным образом сосуществовать с РФ".
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.