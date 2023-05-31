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Le Point: Макрон заявил, что Владимир Путин разбудил НАТО "ударом тока"

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Силовые структуры

Эмманюэль Макрон заявил, что Владимир Путин, начав СВО, "разбудил" НАТО "ударом тока".

Le Point: Макрон заявил, что Владимир Путин разбудил НАТО "ударом тока"
Фото: MK.ru

По его словам, сегодня всеми силами надо помочь Киеву провести эффективное наступление, поскольку "на карту поставлено существование прочного мира".

О выступлении французского лидера в Братиславе пишет Le Point.

Президент Франции подчеркнул, что Запад должен предоставить Украине "надёжные гарантии безопасности". По словам Макрона, это будет предметом обсуждений в ближайшие недели.

Киев сейчас "защищает Европу", а значит, нужно принять меры для её безопасности, отметил глава Пятой республики, но необходимо также выстроить пространство, которое даст возможность "самым мирным образом сосуществовать с РФ".

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Чеченские подразделения поставили цель освободить Кривой Рог
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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