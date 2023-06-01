Кадры отражения попытки прорыва и уничтожения ВСУ на границе Белгородской области

В Сети появились кадры отражения попытки прорыва и уничтожения ВСУ на границе Белгородской области.

Фото: redstar.ru

Видео предоставляет Минобороны России.

Напомним, утром 1 июня подразделения "Западной" группировки войск сорвали новую попытку националистов провести теракт в районе Шебекино.

После часового артобстрела международного КПП "Шебекино" на российско-украинской границе и домов посёлка Новая Таволжанка боевые бронемашины, пикапы и боевики ВСУ предприняли попытку атаки, пишет издание "Русская Весна".

Огнем артиллерии ЗВО и слаженными действия российских подразделений уничтожено более 50-ти бандеровцев, четыре боевые бронемашины, реактивная система залпового огня "Град", один пикап.

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