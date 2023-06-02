Минобороны РФ: ВСУ сделали три попытки вернуть позиции на Краснолиманском направлении

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) трижды пытались вернуть позиции на Краснолиманском направлении, однако российские артиллеристы сорвали их планы.

Фото: Министерство обороны Украины

По словам представителя Минобороны РФ Александра Савчука, Киев столкнулся с серьёзными потерями в этой зоне боевых действий.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что украинские солдаты из 67-й механизированной бригады ВСУ были вынуждены отступить.

Кроме того, Савчук подчеркнул: российские военные, применив зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М3" и "Тор-М1", поразили реактивный снаряд типа HIMARS и дрон ВСУ возле Рубежного и Житловки. Как пояснил представитель МО, боевая авиация РФ также ударила ракетами и бомбами по местам сосредоточения живой силы и техники Украины у Серебрянки, Кременной и Червоной Дибровы.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ проводят ротацию на Краснолиманском направлении.