Военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил о ротационных мероприятиях Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.
По его словам, разведчики зафиксировали активность украинских солдат у населённого пункта Ямполь. Он отметил, что ротация осуществляется небольшими партиями по пять-семь человек. Как пояснил подполковник, Киев пользуется гражданскими автомобилями для переброски живой силы.
"На Краснолиманском направлении украинские боевики ведут ротационные мероприятия", — подтвердил эксперт в беседе с РИА Новости.
Ранее Марочко заявил, что солдаты ВСУ приступили к обустройству новых позиций в районе Красного Лимана для дальнейших боевых действий.
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