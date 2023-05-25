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Военспец Марочко заявил, что ВСУ проводят ротацию на Краснолиманском направлении

0:51
Силовые структуры

Военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил о ротационных мероприятиях Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

Военспец Марочко заявил, что ВСУ проводят ротацию на Краснолиманском направлении
Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, разведчики зафиксировали активность украинских солдат у населённого пункта Ямполь. Он отметил, что ротация осуществляется небольшими партиями по пять-семь человек. Как пояснил подполковник, Киев пользуется гражданскими автомобилями для переброски живой силы.

"На Краснолиманском направлении украинские боевики ведут ротационные мероприятия", — подтвердил эксперт в беседе с РИА Новости.

Ранее Марочко заявил, что солдаты ВСУ приступили к обустройству новых позиций в районе Красного Лимана для дальнейших боевых действий.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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