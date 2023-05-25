Военспец Марочко заявил, что ВСУ проводят ротацию на Краснолиманском направлении

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил о ротационных мероприятиях Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, разведчики зафиксировали активность украинских солдат у населённого пункта Ямполь. Он отметил, что ротация осуществляется небольшими партиями по пять-семь человек. Как пояснил подполковник, Киев пользуется гражданскими автомобилями для переброски живой силы.

"На Краснолиманском направлении украинские боевики ведут ротационные мероприятия", — подтвердил эксперт в беседе с РИА Новости.

Ранее Марочко заявил, что солдаты ВСУ приступили к обустройству новых позиций в районе Красного Лимана для дальнейших боевых действий.