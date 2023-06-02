Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: страны НАТО запланировали войну с Россией
Под обстрелами ВС РФ позиции ВСУ сразу в нескольких населённых пунктах на Донецком направлении
США будут поставлять тротил из Японии для производства снарядов, которые передадут Украине
ETNT: регулярное употребление шести напитков усиливает эрекцию
The Warzone: редкий вариант РСЗО "Град" охраняет бухту Севастополя от боевых водолазов
Военкор Медведев: Украина может начать блокировать сообщения о масштабах потерь ВСУ в Артёмовске
Два дрона атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области
Экипажи вертолётов Ка-52 "Аллигатор" нанесли ракетный удар по позициям ВСУ на Красно-Лиманском направлении
"Солнцепёк" ВС РФ уничтожил до взвода военных и танк ВСУ на Купянском направлении

Комбат Никитин рассказал подробности атаки ВСУ на Шебекино: Враг шёл на захват территории

Силовые структуры

Атаковавшие накануне Шебекино украинский боевики не просто хотели напугать жителей региона, они шли захватывать часть территории Белгородской области.

Комбат Никитин рассказал подробности атаки ВСУ на Шебекино: Враг шёл на захват территории
Фото: РБК

Об этом рассказал командир мотострелкового батальона подполковник Александр Никитин, чьё подразделение принимало деятельное участие в отражении нападения ВСУ.

"Шла группа пехоты ВСУ и инженерная машин разграждения. По ним наши войска нанесли огневое поражение, отразив атаку", — рассказал он о ходе боя в интервью изданию "Звезда".

После разведкой была обнаружена резервная группа диверсантов: 40 боевиков, мотопехотная и танковая роты, объяснил Никитин. Расчёты артиллерийских орудий надежно поразили все выявленные цели, "у наших потерь нет", резюмировал комбат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Названы "вредные" продукты, которые на самом деле полезны: "При разумном потреблении"

Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.

"ПРАЙМ": врач Серебренникова перечислила "вредные" продукты, которые на самом деле полезны
ВКС России нанесли мощный удар баллистическими ракетами по Киеву
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
В Британии серьёзно отнеслись к угрозе Медведева по поводу "законных целей ВС РФ"
Говорите по-русски: Зеленский сделал неожиданное предложение журналистке на пресс-конференции
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Флот Украины пошел на дно: как охотились и утопили "Юрия Олефриенко"
ВСУ попали в засаду в Шебекино
В Китае рассказали о расплате США за попытку унижения России в ВОЗ
В Китае рассказали о расплате США за попытку унижения России в ВОЗ
Последние материалы
Экипажи вертолётов Ка-52 "Аллигатор" нанесли ракетный удар по позициям ВСУ на Красно-Лиманском направлении
"Солнцепёк" ВС РФ уничтожил до взвода военных и танк ВСУ на Купянском направлении
Врач-онколог Воробьёв перечислил гражданам РФ признаки трёх опасных видов рака
Эксперты телеканала "Доктор" рассказали, чем может быть полезна кола
Guardian: искусственный интеллект в армии США на испытаниях "убил" мешающего человека
Шурыгин объяснил, почему ВСУ тянут с наступлением: вопрос престижа США и НАТО
Минобороны РФ: ВСУ сделали три попытки вернуть позиции на Краснолиманском направлении
Обозреватель INN Poland Багиньский заявил, что в Польшу вернулись "лихие девяностые"
Памяти отца Александра (Агейкина): интервью о том, как Бог вел человечество
Автор GT Моретти: миллиарды людей видят в США не оплот мира, а ищущего войны монстра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников