Атаковавшие накануне Шебекино украинский боевики не просто хотели напугать жителей региона, они шли захватывать часть территории Белгородской области.
Об этом рассказал командир мотострелкового батальона подполковник Александр Никитин, чьё подразделение принимало деятельное участие в отражении нападения ВСУ.
"Шла группа пехоты ВСУ и инженерная машин разграждения. По ним наши войска нанесли огневое поражение, отразив атаку", — рассказал он о ходе боя в интервью изданию "Звезда".
После разведкой была обнаружена резервная группа диверсантов: 40 боевиков, мотопехотная и танковая роты, объяснил Никитин. Расчёты артиллерийских орудий надежно поразили все выявленные цели, "у наших потерь нет", резюмировал комбат.
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