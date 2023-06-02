Комбат Никитин рассказал подробности атаки ВСУ на Шебекино: Враг шёл на захват территории

Атаковавшие накануне Шебекино украинский боевики не просто хотели напугать жителей региона, они шли захватывать часть территории Белгородской области.

Фото: РБК

Об этом рассказал командир мотострелкового батальона подполковник Александр Никитин, чьё подразделение принимало деятельное участие в отражении нападения ВСУ.

"Шла группа пехоты ВСУ и инженерная машин разграждения. По ним наши войска нанесли огневое поражение, отразив атаку", — рассказал он о ходе боя в интервью изданию "Звезда".

После разведкой была обнаружена резервная группа диверсантов: 40 боевиков, мотопехотная и танковая роты, объяснил Никитин. Расчёты артиллерийских орудий надежно поразили все выявленные цели, "у наших потерь нет", резюмировал комбат.