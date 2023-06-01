Утром 1 июня украинские войска вновь атаковали Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Восемь человек ранены. Погибших нет", — рассказал политик в своём Telegram-канале.
Он подтвердил, что информация о прорыве диверсантов ВСУ через границу России является фейком и не соответствует действительности.
"Противника на территории Белгородской области не было и нет. Но идёт массированный обстрел", — пояснил Гладков.
В прилегающих к границе с Украиной районах области эвакуация мирных жителей будет возобновлена сразу после прекращения обстрела, добавил он.
Ранее американские аналитики пришли к выводу, что контрнаступление ВСУ может сорваться из-за низкого морального духа украинских солдат.
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