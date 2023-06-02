Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев сформировал ударные группировки для наступления в этом регионе.
"На Запорожском направлении завершено создание ударных группировок боевиков ВСУ", — подчеркнул чиновник в своём официальном Telegram-канале.
Вместе с этим политик пообещал подробно рассказать о формированиях и их будущей деятельности. Как отметил Рогов, он опубликует информацию о количестве и составе группировок, направлениях атак ВСУ.
Ранее командир батальона "Крым" сообщил, что украинские военные в боях на Запорожском направлении стали использовать тактику альянса НАТО.
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