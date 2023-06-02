Рогов проинформировал о завершении создания ударных группировок ВСУ для наступления на Запорожском направлении

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев сформировал ударные группировки для наступления в этом регионе.

Фото: Мilitaryarms

"На Запорожском направлении завершено создание ударных группировок боевиков ВСУ", — подчеркнул чиновник в своём официальном Telegram-канале.

Вместе с этим политик пообещал подробно рассказать о формированиях и их будущей деятельности. Как отметил Рогов, он опубликует информацию о количестве и составе группировок, направлениях атак ВСУ.

Ранее командир батальона "Крым" сообщил, что украинские военные в боях на Запорожском направлении стали использовать тактику альянса НАТО.