Российский военный: ВСУ стали использовать тактику НАТО в боях на Запорожском направлении

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали обращаться к тактике НАТО во время боестолкновений на Запорожском направлении. Об этом сообщил командир батальона "Крым".

Фото: Министерство обороны Украины

По словам российского военнослужащего, помимо методов Североатлантического альянса, в действиях ВСУ прослеживается "советская школа". Он считает, что тактику киевского режима можно назвать комбинированной.

Как пояснил боец, в последнее время Украина пытается проводить атаки новыми способами, например, с использованием мобильных групп на пикапах.

"Но здесь немного рельеф местности им не позволяет так залететь, поэтому им чуть сложнее с нами", — сказал командир журналистам.

Он также добавил, что украинских солдат чаще всего снабжают техникой советского производства и боеприпасами образца НАТО.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об активизации ВСУ в регионе. Чиновник обратил внимание на усиление работы украинской артиллерии и вертолётной авиации на участке Орехов — Пологи.