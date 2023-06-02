Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали обращаться к тактике НАТО во время боестолкновений на Запорожском направлении. Об этом сообщил командир батальона "Крым".
По словам российского военнослужащего, помимо методов Североатлантического альянса, в действиях ВСУ прослеживается "советская школа". Он считает, что тактику киевского режима можно назвать комбинированной.
Как пояснил боец, в последнее время Украина пытается проводить атаки новыми способами, например, с использованием мобильных групп на пикапах.
"Но здесь немного рельеф местности им не позволяет так залететь, поэтому им чуть сложнее с нами", — сказал командир журналистам.
Он также добавил, что украинских солдат чаще всего снабжают техникой советского производства и боеприпасами образца НАТО.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об активизации ВСУ в регионе. Чиновник обратил внимание на усиление работы украинской артиллерии и вертолётной авиации на участке Орехов — Пологи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Рано утром 1 июня по военным и инфраструктурным объектам в Киеве был нанесен мощный удар баллистическими ракетами ВКС РФ.