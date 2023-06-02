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Полковник Алёхин раскрыл, что на самом деле творится в городе Шебекино

1:14
Силовые структуры

Боевики пытаются прорваться в город Шебекино Белгородской области. Однако российская граница остаётся на замке для противника, все атаки со стороны ВСУ отражены. Об этом заявил полковник запаса Геннадий Алёхин.

Полковник Алёхин раскрыл, что на самом деле творится в городе Шебекино
Фото: mil.ru

Однако Украина стянула к региону внушительный набор военной техники для ведения обстрелов, поэтому можно ожидать, что удары будут продолжаться. ВСУ уже применяют кочующие миномёты, реактивные системы залпового огня "Град", осколочно-фугасные снаряды и кассетные боеприпасы, сообщает "Царьград".

"Были разбросаны по разным участкам города мины "Лепесток". Это очень коварная мина. И если ночью они вели обстрел по окраинам города, то с наступлением рассвета, в утренние часы, били уже по центру", — подчеркнул Алёхин.

В это время жители Белгородской области получают анонимные сообщения и звонки, где их призывают собраться в одном месте для эвакуации. Однако верить подобным слухам нельзя, указал полковник.

"Вбросов" масса, там просто мама не горюй. Уже и трупы якобы вывозят, и что там только не творится", — отметил Алёхин.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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