Полковник Алёхин раскрыл, что на самом деле творится в городе Шебекино

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики пытаются прорваться в город Шебекино Белгородской области. Однако российская граница остаётся на замке для противника, все атаки со стороны ВСУ отражены. Об этом заявил полковник запаса Геннадий Алёхин.

Фото: mil.ru

Однако Украина стянула к региону внушительный набор военной техники для ведения обстрелов, поэтому можно ожидать, что удары будут продолжаться. ВСУ уже применяют кочующие миномёты, реактивные системы залпового огня "Град", осколочно-фугасные снаряды и кассетные боеприпасы, сообщает "Царьград".

"Были разбросаны по разным участкам города мины "Лепесток". Это очень коварная мина. И если ночью они вели обстрел по окраинам города, то с наступлением рассвета, в утренние часы, били уже по центру", — подчеркнул Алёхин.

В это время жители Белгородской области получают анонимные сообщения и звонки, где их призывают собраться в одном месте для эвакуации. Однако верить подобным слухам нельзя, указал полковник.

"Вбросов" масса, там просто мама не горюй. Уже и трупы якобы вывозят, и что там только не творится", — отметил Алёхин.