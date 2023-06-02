Боевики пытаются прорваться в город Шебекино Белгородской области. Однако российская граница остаётся на замке для противника, все атаки со стороны ВСУ отражены. Об этом заявил полковник запаса Геннадий Алёхин.
Однако Украина стянула к региону внушительный набор военной техники для ведения обстрелов, поэтому можно ожидать, что удары будут продолжаться. ВСУ уже применяют кочующие миномёты, реактивные системы залпового огня "Град", осколочно-фугасные снаряды и кассетные боеприпасы, сообщает "Царьград".
"Были разбросаны по разным участкам города мины "Лепесток". Это очень коварная мина. И если ночью они вели обстрел по окраинам города, то с наступлением рассвета, в утренние часы, били уже по центру", — подчеркнул Алёхин.
В это время жители Белгородской области получают анонимные сообщения и звонки, где их призывают собраться в одном месте для эвакуации. Однако верить подобным слухам нельзя, указал полковник.
"Вбросов" масса, там просто мама не горюй. Уже и трупы якобы вывозят, и что там только не творится", — отметил Алёхин.
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