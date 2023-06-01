Леонков назвал обстрел Шебекино частью плана наступления ВСУ

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики снова пытались ворваться в Белгородскую область в районе населённого пункта Шебекино. Однако участившиеся обстрелы российских регионов, которые расположены на границе с Украиной, нельзя назвать началом наступления ВСУ. Диверсанты придерживаются одной цели: запугать местных жителей в преддверии основного удара. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

Кроме того, противник способен использовать во время "вылазок" вертолёты, которые могут быть спрятаны в складках местности. Данные группировки отличаются своей мобильностью и тактикой — боевики работают "наскоками", указал Леонков.

"Выскочили, если удалось прорваться, прорвались. Не удалось — тут же ретировались. А наступление они всё ещё готовят. Отрабатывают свой изначальный план, правда, теперь меньшими силами. И вот эти отвлекающие манёвры — тоже часть этого плана", — объяснил эксперт в беседе с "МК".