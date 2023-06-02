Освобождение Артёмовска и ежедневные массированные удары по военным объектам ВСУ спутали планы противника по контрнаступлению. Вместо разрекламированного контрудара боевики украинской армии обстреливают Белгородскую область. Однако в скором времени начнётся битва за Харьков, после чего противник лишится возможности атаковать российские территории. Об этом сообщил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
"Следующим главным событием СВО станет присоединение Харьковской области. В подтверждение тому стала информация о том, что активизировались бои на Купянском направлении", — отмечается в материале "МК".
Российские войска уже подошли к Купянску. Вполне вероятно, что именно это направление станет следующей "горячей точкой" на фронте. Сам город перейдёт под контроль ВС РФ в июне, убеждён Матвийчук.
"Нужно освободить город и сделать так, чтобы Харьковская область полностью перешла в состав Российской Федерации. Это отодвигает границы далеко вглубь Украины и обеспечивает безопасность таких районов, как Белгородская область, которую обстреливает противник", — подчеркнул он.
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