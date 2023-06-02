В ходе боевых действий на Красно-Лиманском направлении российские артиллеристы и авиация сегодня успешно поразили позиции укронацистов под населёнными пунктами Торское в ДНР и Кузьмино в ЛНР.
Из официального заявления Министерства обороны России следует, что бойцы ВС РФ уничтожили там, по меньшей мере, 60 человек, две единицы САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-20, два пикапа и "Мсту-Б".
На Херсонском направлении противник потерял свыше 30 военных, гаубицу "Мста-Б", два пикапа, и артиллерийскую систему М777 американского производства, сообщили в российском оборонном ведомстве.
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