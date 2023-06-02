Политолог Сергей Марков перечислил версии о том, почему украинская армия откладывает наступление на фронте.
Марков не исключил, что затягивание наступления соответствует первоначальному плану командования ВСУ.
"Много сделать пиара на наступлении. А пока растащить оборону армии России, и для этого и обстрел Шебекино. И разбить склады и штабы. Как только сделают, начнется наступление", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Существует версия и о том, что поставки оружия от НАТО замедлились, поэтому ожидается ленд-лиз в полном объёме, а пока ВСУ испытывает недостаток в некоторых видах вооружения.
Предположил политический эксперт и то, что ВС РФ постоянно нарушают планы ВСУ, разбивая накопленные армейские резервы.
Имеют место и версии о том, Владимир Зеленский не хочет пока наступать, а только нагнетает страх с целью устрашения противника.
Ранее сообщалось, что за переоценку контрнаступления Киеву придётся расплачиваться.
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Украинские военные начали наступательные действия на участке линии соприкосновения, находящемся между Угледарским и Запорожским направлениями.