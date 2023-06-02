Марков объяснил, почему нет наступления ВСУ: пытаются растащить оборону

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков перечислил версии о том, почему украинская армия откладывает наступление на фронте.

Фото: russian.rt.com

Марков не исключил, что затягивание наступления соответствует первоначальному плану командования ВСУ.

"Много сделать пиара на наступлении. А пока растащить оборону армии России, и для этого и обстрел Шебекино. И разбить склады и штабы. Как только сделают, начнется наступление", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Существует версия и о том, что поставки оружия от НАТО замедлились, поэтому ожидается ленд-лиз в полном объёме, а пока ВСУ испытывает недостаток в некоторых видах вооружения.

Предположил политический эксперт и то, что ВС РФ постоянно нарушают планы ВСУ, разбивая накопленные армейские резервы.

Имеют место и версии о том, Владимир Зеленский не хочет пока наступать, а только нагнетает страх с целью устрашения противника.

Ранее сообщалось, что за переоценку контрнаступления Киеву придётся расплачиваться.