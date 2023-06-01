Весеннее контрнаступление украинских войск, которое так широко анонсировалось Киевом, не началось. Хотя украинское командование считает, что оно уже идёт. В результате пиара началась лишь шумиха, за которую Незалежной придётся расплатиться, пишет журналист The Spectator Светлана Моренец.
Она считает, что разговоры о контрнаступлении ВСУ велись для того, чтобы Запад не прекратил поставки вооружений и даже увеличил их, что и произошло. Однако они же и стали причиной завышенных ожиданий от Украины. Моренец пишет в материале, что украинская армия готова к "наступу", но не ждёт ли западные страны разочарование?
Генерал ВСУ Александр Сырский сообщил, что продвижение войск ВСУ на флангах на Артёмовском направлении приостановлено.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.