The Spectator: за переоценку контрнаступления Киеву придётся расплачиваться

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Весеннее контрнаступление украинских войск, которое так широко анонсировалось Киевом, не началось. Хотя украинское командование считает, что оно уже идёт. В результате пиара началась лишь шумиха, за которую Незалежной придётся расплатиться, пишет журналист The Spectator Светлана Моренец.

Фото: Министерство обороны Украины

Она считает, что разговоры о контрнаступлении ВСУ велись для того, чтобы Запад не прекратил поставки вооружений и даже увеличил их, что и произошло. Однако они же и стали причиной завышенных ожиданий от Украины. Моренец пишет в материале, что украинская армия готова к "наступу", но не ждёт ли западные страны разочарование?

Генерал ВСУ Александр Сырский сообщил, что продвижение войск ВСУ на флангах на Артёмовском направлении приостановлено.