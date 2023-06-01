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The Spectator: за переоценку контрнаступления Киеву придётся расплачиваться

0:53
Силовые структуры

Весеннее контрнаступление украинских войск, которое так широко анонсировалось Киевом, не началось. Хотя украинское командование считает, что оно уже идёт. В результате пиара началась лишь шумиха, за которую Незалежной придётся расплатиться, пишет журналист The Spectator Светлана Моренец.

The Spectator: за переоценку контрнаступления Киеву придётся расплачиваться
Фото: Министерство обороны Украины

Она считает, что разговоры о контрнаступлении ВСУ велись для того, чтобы Запад не прекратил поставки вооружений и даже увеличил их, что и произошло. Однако они же и стали причиной завышенных ожиданий от Украины. Моренец пишет в материале, что украинская армия готова к "наступу", но не ждёт ли западные страны разочарование?

Генерал ВСУ Александр Сырский сообщил, что продвижение войск ВСУ на флангах на Артёмовском направлении приостановлено.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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