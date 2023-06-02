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Полковник Макгрегор рассказал, что будут делать русские после разгрома ВСУ

1:08
Силовые структуры

После того, как наступление ВСУ провалится, российским военным удастся занять Левобережную Украину. Такой прогноз сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор рассказал, что будут делать русские после разгрома ВСУ
Фото: Вадим Савицкий

Полковник отметил, что всех интересует, каковы будут действия российской армии, когда начнётся контрнаступление Киева.

Макгрегор предсказал освобождение российскими силами территории Восточной Украины, а также Одессы и Харькова. Причём на этом ВС РФ не остановятся, уверен полковник.

"Я думаю, они дождутся украинского контрнаступления и нанесут удар. Мы увидим, как их войска продвигаются вперед. Они завершат разгром ВСУ, особенно на Восточной Украине, возьмут Харьков и Одессу, которые исторически всегда были русскими городами, и дойдут до Днепра из соображений безопасности", — сказал Макгрегор на своём YouTube-канале.

Офицер добавил, что было бы странно считать, что украинское контрнаступление может быть успешным для Киева, вероятность такого исхода почти нулевая.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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