Полковник Макгрегор рассказал, что будут делать русские после разгрома ВСУ

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После того, как наступление ВСУ провалится, российским военным удастся занять Левобережную Украину. Такой прогноз сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: Вадим Савицкий

Полковник отметил, что всех интересует, каковы будут действия российской армии, когда начнётся контрнаступление Киева.

Макгрегор предсказал освобождение российскими силами территории Восточной Украины, а также Одессы и Харькова. Причём на этом ВС РФ не остановятся, уверен полковник.

"Я думаю, они дождутся украинского контрнаступления и нанесут удар. Мы увидим, как их войска продвигаются вперед. Они завершат разгром ВСУ, особенно на Восточной Украине, возьмут Харьков и Одессу, которые исторически всегда были русскими городами, и дойдут до Днепра из соображений безопасности", — сказал Макгрегор на своём YouTube-канале.

Офицер добавил, что было бы странно считать, что украинское контрнаступление может быть успешным для Киева, вероятность такого исхода почти нулевая.