Боррель: конфликт на Украине завершится за несколько недель без помощи Запада

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Длительность украинского конфликта может сократиться до нескольких недель при условии, что Запад не будет активно оказывать военную поддержку Киеву. Такое мнение выразил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель во время выступления на форуме "Шангри-Ла диалог".

Фото: РБК

"Мы прекращаем военную поддержку Украины, и [конфликт] закончится через несколько недель".

Ранее появилось мнение, что Украина потерпит поражение в конфликте, если на территорию Киева не прибудут войска НАТО. Однако, как заявляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Североатлантический альянс не планирует отправлять своих солдат.