Рогов рассказал о ситуации на Запорожском фронте

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском направлении бойцы ВС РФ уничтожили за минувшие сутки четыре пикапа, станцию управления беспилотниками, опорный пункт с живой силой, один БПЛА и миномётный расчёт.

Фото: Правда.Ру

Гаубичная артиллерия ликвидировала позиции укронацистов под населёнными пунктами Щербаки, Новоданиловка и Луговское. Из РСЗО "Град" армия РФ поразила живую силу киевского режима под Малыми Щербаками.

Расчёты САУ "Гиацинт" ВС РФ уничтожили опорный пункт укронацистов, располагавшийся в Новоандреевке. Из ЗРК "Тор" там был ликвидирован беспилотник "Лелека", сообщил лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.