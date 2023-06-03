На Запорожском направлении бойцы ВС РФ уничтожили за минувшие сутки четыре пикапа, станцию управления беспилотниками, опорный пункт с живой силой, один БПЛА и миномётный расчёт.
Гаубичная артиллерия ликвидировала позиции укронацистов под населёнными пунктами Щербаки, Новоданиловка и Луговское. Из РСЗО "Град" армия РФ поразила живую силу киевского режима под Малыми Щербаками.
Расчёты САУ "Гиацинт" ВС РФ уничтожили опорный пункт укронацистов, располагавшийся в Новоандреевке. Из ЗРК "Тор" там был ликвидирован беспилотник "Лелека", сообщил лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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