Минобороны России проинформировало о ходе боевых действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Авиация и артиллеристы группировки войск "Восток" поразили позиции боевиков ВСУ под населёнными пунктами Павловка и Водяное в ДНР, а также Щербаки и Малая Токмачка в Запорожской области, сообщили в ведомстве.
Российские военнослужащие ликвидировали на указанных направлениях не менее 150 человек, САУ "Krab" производства Польши, два автомобиля, наземную станцию управления беспилотниками и гаубицу Д-20.
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