Минобороны РФ: свыше 150 боевиков ВСУ уничтожены на Донецком и Запорожском направлениях

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны России проинформировало о ходе боевых действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Авиация и артиллеристы группировки войск "Восток" поразили позиции боевиков ВСУ под населёнными пунктами Павловка и Водяное в ДНР, а также Щербаки и Малая Токмачка в Запорожской области, сообщили в ведомстве.

Российские военнослужащие ликвидировали на указанных направлениях не менее 150 человек, САУ "Krab" производства Польши, два автомобиля, наземную станцию управления беспилотниками и гаубицу Д-20.