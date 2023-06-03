Губернатор Белгородской области Гладков: под огонь боевиков ВСУ попал Муром

0:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал об обстреле Мурома.

Фото: https://t.me/vvgladkov

Зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в ФАП. Повреждения получили здания детского сада, школы и Дворца культуры.

По предварительной информации, в результате атаки боевиков ВСУ на очередной населённый пункт Шебекинского района жертв и раненых нет.