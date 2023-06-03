Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал об обстреле Мурома.
Зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в ФАП. Повреждения получили здания детского сада, школы и Дворца культуры.
По предварительной информации, в результате атаки боевиков ВСУ на очередной населённый пункт Шебекинского района жертв и раненых нет.
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Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.