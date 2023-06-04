Гладков сообщил о новых обстрелах Белгородской области

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о новых обстрелах территорий региона.

Фото: ИА Regnum

Минувшей ночью под огонь со стороны позиций укронацистов попали Волоконовский и Шебекинский районы. Местные власти вновь зафиксировали множество повреждений объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется, сообщил Гладков.

По словам губернатора, в пунктах временного размещения находятся уже свыше четырёх тысяч граждан. Всем им оказывают необходимую помощь, резюмировал Гладков.