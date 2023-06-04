Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о новых обстрелах территорий региона.
Минувшей ночью под огонь со стороны позиций укронацистов попали Волоконовский и Шебекинский районы. Местные власти вновь зафиксировали множество повреждений объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется, сообщил Гладков.
По словам губернатора, в пунктах временного размещения находятся уже свыше четырёх тысяч граждан. Всем им оказывают необходимую помощь, резюмировал Гладков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.