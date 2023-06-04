Донецкий фронт: армия РФ штурмует Марьинку

0:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На донецком фронте армия РФ совместно с авиацией и артиллеристами активно продолжает штурмовать Марьинку, сообщает WarGonzo.

Фото: redstar.ru

Под обстрелы попали позиции укронацистов в Победе, Новомихайловке, Карловке, Екатериновке, Георгиевке, Красногоровке, Первомайском, Нью-Йорке и Авдеевке.

Боевики ВСУ наносили массированные удары по Донецку и Александровке.