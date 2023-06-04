На донецком фронте армия РФ совместно с авиацией и артиллеристами активно продолжает штурмовать Марьинку, сообщает WarGonzo.
Под обстрелы попали позиции укронацистов в Победе, Новомихайловке, Карловке, Екатериновке, Георгиевке, Красногоровке, Первомайском, Нью-Йорке и Авдеевке.
Боевики ВСУ наносили массированные удары по Донецку и Александровке.
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В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.