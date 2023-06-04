Бойцы подразделений российской армии предприняли попытки атаки под Макеевкой.
Совместно с артиллеристами военнослужащие штурмовали Новосёловское, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Под огонь со стороны ВС РФ попали позиции укронацистов в Ивановке, Белогоровке, Невском, Торском, Кисловке, Берестовом, Табаевке, Двуречной, Котляровке, Кутьковке и Фиголевке.
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