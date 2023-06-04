Бойцы ВС РФ атакуют позиции ВСУ на Луганском направлении

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы подразделений российской армии предприняли попытки атаки под Макеевкой.

Фото: topwar.ru

Совместно с артиллеристами военнослужащие штурмовали Новосёловское, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Под огонь со стороны ВС РФ попали позиции укронацистов в Ивановке, Белогоровке, Невском, Торском, Кисловке, Берестовом, Табаевке, Двуречной, Котляровке, Кутьковке и Фиголевке.