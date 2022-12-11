После разгрома на участке Кременная — Макеевка боевики ВСУ разбежались по полю

Сообщается, что утром 11 декабря боевики ВСУ после поражения разбежались по полю.

Об этом со ссылкой на военкоров сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Бой, который завязался в районе балки Журавка, закончился разгромом сил ВСУ. Эта балка сегодня основная точка сражения на участке фронта Кременная — Макеевка. Ориентировочно, бандеровцы потеряли в утреннем бою около взвода боевиков.

"Около получаса назад ВСУ вновь попёр в атаку пехотными подразделениями. Наши вступили в стрелковый бой, потом очень удачно подключилась наша артиллерия и сейчас хохол разбегается по полю подсолнухов, где по нему, в свою очередь, наша арта ведёт беглый огонь, придавая ему ускорение", — рассказали подробности военкоры.

Артиллерия РФ работает без остановки, а работа артиллерии ВСУ намного слабее, но тоже применяют "Грады" и танки, подытожили источники.