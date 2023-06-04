К юго-западу от Артёмовска бойцы ВС РФ после серии артиллеристских ударов совместно с авиацией предприняли попытку контратаки в направлении Спорного и Ивановского.
Укронацисты штурмовали в свою очередь у Железнянского, пишет телеграм-канал WarGonzo.
Российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли массированные удары по Часов Яру, Белой Горе, Дружковке, Предтечину, Новомаркову, Васюковке, Орехово-Васильевке, Верхнекаменскому и Роздоловке.
Боевики киевского режима по-прежнему продолжают обстреливать Артёмовск.
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В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.