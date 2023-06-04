Армия РФ пошла в контратаку в ходе ожесточённых боёв под Артёмовском

К юго-западу от Артёмовска бойцы ВС РФ после серии артиллеристских ударов совместно с авиацией предприняли попытку контратаки в направлении Спорного и Ивановского.

Фото: РИА Новости

Укронацисты штурмовали в свою очередь у Железнянского, пишет телеграм-канал WarGonzo.

Российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли массированные удары по Часов Яру, Белой Горе, Дружковке, Предтечину, Новомаркову, Васюковке, Орехово-Васильевке, Верхнекаменскому и Роздоловке.

Боевики киевского режима по-прежнему продолжают обстреливать Артёмовск.