Удары авиации и артиллерии "Восточной" группировки российских войск успешно поразили сегодня подразделения ВСУ под населёнными пунктами Шевченко и Павловка на Южно-Донецком направлении.
В Запорожской области под огонь со стороны армии РФ попали за минувшие сутки позиции укронацистов в Червоном, Полтавке, Преображенке и Малой Токмачке.
На двух направлениях киевский режим потерял, по меньшей мере, 240 человек, два боевых бронированных автомобиля, девять машин, гаубицу "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и боевую машину РСЗО "Град", сообщили в Минобороны РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.