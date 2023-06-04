Минобороны РФ: ВСУ потеряли не менее 240 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Удары авиации и артиллерии "Восточной" группировки российских войск успешно поразили сегодня подразделения ВСУ под населёнными пунктами Шевченко и Павловка на Южно-Донецком направлении.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

В Запорожской области под огонь со стороны армии РФ попали за минувшие сутки позиции укронацистов в Червоном, Полтавке, Преображенке и Малой Токмачке.

На двух направлениях киевский режим потерял, по меньшей мере, 240 человек, два боевых бронированных автомобиля, девять машин, гаубицу "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и боевую машину РСЗО "Град", сообщили в Минобороны РФ.