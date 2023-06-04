Гражданам РФ предоставят возможность становиться на воинский учёт и сниматься с него, не являясь в военкоматы, следует из проекта правительственного постановления. Инициатива принадлежит Министерству обороны России, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Гражданам в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг направляются соответствующие уведомления", — следует из проекта постановления правительства РФ.
В документе говорится также о том, что мероприятия по медицинскому обследованию и освидетельствованию, профессиональный психологический отбор и внесение изменений в документацию персонального воинского учёта будут проводить при последующих явках россиян в военные комиссариаты.
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