Минобороны России предложило ставить граждан на воинский учёт без явки в военкомат

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Гражданам РФ предоставят возможность становиться на воинский учёт и сниматься с него, не являясь в военкоматы, следует из проекта правительственного постановления. Инициатива принадлежит Министерству обороны России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

"Гражданам в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг направляются соответствующие уведомления", — следует из проекта постановления правительства РФ.

В документе говорится также о том, что мероприятия по медицинскому обследованию и освидетельствованию, профессиональный психологический отбор и внесение изменений в документацию персонального воинского учёта будут проводить при последующих явках россиян в военные комиссариаты.